الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"كيف نستطيع التفرقة بين السودانية المتزوجة والعزباء؟".. مصممة أزياء توضح

الثوب السوداني
الثوب السوداني

قالت مصممة الأزياء السودانية، آمال السيد، إن الأفراح في السودان يكون بها أنواع من الطعام المختلف للقادمين لمباركة العروسين.

أفراح السودان 


وأكدت، مصممة الأزياء آمال السيد، خلال لقائها ببرنامج “السفيرة عزيزة” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، أنها تحب العمل في مجال حُلي العرائس بصورة كبيرة، حيث أن الأفراح في السودان تحتاج إلى نوعيات خاصة من الأساور والأنسيلات وغيرها من أنواع الحُلي المختلفة.


وأضافت في حديثها، أن الحُلي في السودان يتم تصنيعه من النحاس، ولهذا تكون هذه القطع التي يتم الحصول عليها من أجل التزين بها اسعارها مرتفعة بصورة كبيرة، لذا تقوم العروسة بالسودان بتأجير هذه المشغولات النحاسية بدلًا من شرائها.

 
وتابعت:" الثوب السوداني لا تستطيع الفتاة التي لم يسبق لها الزواج أن تقوم بارتدائه على الإطلاق، حيث يرتدي الثوب السوداني النساء المتزوجات فقط".

ثقافة السودان بالأفراح 

واستطردت:" سعيدة بشكل كبير بنقل ثقافة الأفراح السودانية إلى الدولة المصرية، حيث أصبح الزي التقليدي السوادني يستخدم في الأفراح المصرية يوم الحناء الخاص بالعروسة".

وذكرت، أن العطور السودانية أصبحت مشهورة في مصر بصورة كبيرة، حيث تتمتع العطور السودانية باستخراجها من شجر الصندل، أو من شجر العنفر.

مصممة أزياء سودانية آمال السيد دي ام سي السفيرة عزيزة

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