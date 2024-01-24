الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"فدا مصر".. مسرحية جديدة تستعرض بطولات الشرطة المصرية فى عيدها الـ72

مسرحية بعنوان فدا
مسرحية بعنوان فدا مصر

عرضت القناة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع اليوتيوب، فيديو لمسرحية بعنوان "فدا مصر"، تحكي عن قصة بطولة الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952.

المسرحية من تأليف وإخراج خالد جلال، وبطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى. 

واستعرض العمل الفني بطولات الشرطة المصرية على مدار السنوات الماضية، والتي بذل فيها رجال الشرطة الغالي والنفيس وضحّوا بحياتهم من أجل تراب الوطن.

واستطاعت الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان طارق صبري، الحديث بشكل تفصيلي متكامل عن تفاصيل المواجهة والبطولة والفداء من أبطال مصر، ضد الأسلحة الثقيلة للجيش الإنجليزي.

فدا مصر عيد الشرطة مواجهة الاحتلال البريطاني العيد القومي للشرطة سميحة ايوب

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