"فدا مصر".. مسرحية جديدة تستعرض بطولات الشرطة المصرية فى عيدها الـ72

عرضت القناة الرسمية لوزارة الداخلية على موقع اليوتيوب، فيديو لمسرحية بعنوان "فدا مصر"، تحكي عن قصة بطولة الشرطة المصرية في مواجهة الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير 1952.

المسرحية من تأليف وإخراج خالد جلال، وبطولة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومن كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى.

واستعرض العمل الفني بطولات الشرطة المصرية على مدار السنوات الماضية، والتي بذل فيها رجال الشرطة الغالي والنفيس وضحّوا بحياتهم من أجل تراب الوطن.

واستطاعت الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان طارق صبري، الحديث بشكل تفصيلي متكامل عن تفاصيل المواجهة والبطولة والفداء من أبطال مصر، ضد الأسلحة الثقيلة للجيش الإنجليزي.