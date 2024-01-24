الناتو: نرحب بتصويت البرلمان التركى على انضمام السويد للحلف

أكد ينس ستولتنبرج، الأمين العام لحلف الناتو، أنه يرحب بتصويت البرلمان التركي على انضمام السويد لحلف الناتو ويعول على تصديق المجر في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية”.

انضمام السويد للناتو

وكان وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيره السويدى بال جونسون، بحثا انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسى "الناتو" ودعم أوكرانيا، فضلا عن مناقشة الأزمة فى الشرق الأوسط.

البنتاجون

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"- في بيان نشره عبر موقعه الإلكترونيأن الوزيرين أكدا مجددًا، خلال اتصالهما الهاتفي، التزامهما بانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، موضحة أن توقيع اتفاقية التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والسويد في ديسمبر الماضي كان أيضًا خطوة حاسمة لتعزيز العلاقات الدفاعية.