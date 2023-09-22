ستولتنبرج: الحرب الروسية ـ الأوكرانية تظهر أن الأمن ليس إقليميًا بل عالميًا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، يانس ستولتنبرج، بأن دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا هو أمر يصب في "مصلحة الحلف الأمنية"، مشيرا إلى أن الحرب تظهر أن الأمن ليس إقليميا، بل عالميا.

وأضاف ستولتنبرج في تصريحات خلال زيارته لنيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: أنه "لهذا السبب أيضا تشعر دول مثل كوريا الجنوبية واليابان بقلق بالغ بشأن الحرب في أوكرانيا، لأنها تعلم أنه إذا فاز الرئيس فلاديمير بوتين، فإن ذلك يزيد فرضية استخدام الرئيس شي جين بينج للقوة".

من جهة أخرى، نوه ستولتنبرج بأهمية الناتو المستمر لمواجهة "التحديات الجديدة، بما في ذلك تأثير تغير المناخ على أمننا"، حسبما نقلت وكالة "آكي" اليوم الجمعة.

يشار إلى أن ستولتنبرج، حذر مطلع الأسبوع من أنه لن تكون هناك نهاية سريعة للحرب في أوكرانيا.

وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "كييف بوست" الأوكرانية على موقعها الإلكتروني: إنه إذا توقفت كييف عن القتال "فلن تعد بلادهم موجودة"، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه كييف هجومها المضاد ضد روسيا.

وقال: "إن معظم الحروب تستمر فترة أطول من المتوقع عندما تبدأ. لذلك علينا أن نهيئ أنفسنا لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا".

كييف تواصل هجومها المضاد

إلى هذا، شنت اوكرانيا اليوم الجمعة ضربة صاروخية على المقر العام للأسطول الروسي في البحر الاسود والواقع في وسط مدينة سيفاستوبول في القرم.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية: إنه: "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجوماً صاروخياً على مدينة سيفاستوبول. وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".

وأكدت الوزارة أن المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول".

وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة الهجوم فقد عسكري روسي واحد.

ويتمركز أسطول البحر الأسود الروسي في ميناء سيفاستوبول، وهو أحد مراكز قيادة العمليات الروسية ضد أوكرانيا.