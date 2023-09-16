تتجاوز قدراتنا الإنتاجية.. الناتو: أحجام المعدات العسكرية والذخيرة التى تطلبها أوكرانيا "هائلة"

أعلن رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، الأميرال روب باور، اليوم السبت، أن طلبات أوكرانيا من الأسلحة والذخائر، وكذلك حجم المنتجات الدفاعية المستخدمة في أوكرانيا، تتجاوز قدرات الحلف.

جاءت تصريحات الأميرال في مؤتمر صحفي عقد في النرويج، حيث يشارك في المؤتمر السنوي لرؤساء الأركان العامة لحلف شمال الأطلسي.

وقال باور إن أحجام المعدات العسكرية والذخيرة التي تطلبها أوكرانيا هائلة، حجم المنتجات المستخدمة يتجاوز قدراتنا الإنتاجية.

كما أعرب باور عن اعتقاده بأن دول الناتو التي تقرر توريد الأسلحة والذخيرة إلى كييف بحاجة إلى التفكير في المخاطر المرتبطة بمثل هذا القرار على أمنها وأمن الناتو.

وقال باور: "عندما يقررون توريد أسلحة أو ذخيرة، عليهم أن يفكروا، في المخاطر التي قد يشكلها هذا الإمداد للدفاع داخل حلف شمال الأطلسي وفي بلادهم".

كما طالب دول الكتلة إلى حل قضايا زيادة الطاقة الإنتاجية في قطاع الدفاع بسرعة وكفاءة.

ولفت رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، إلى أن التقدم البطيء الذي أحرزته أوكرانيا في الهجوم المضاد لا يرجع إلى نقص الذخيرة، بل إلى الوضع الصعب في ساحة المعركة، بما في ذلك حقول الألغام.

"الناتو" يخطط لإطلاق أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة

ويخطط حلف الناتو لإطلاق أكبر مناورة عسكرية منذ الحرب الباردة، تحت مسمى "المدافع الصامد"؛ بهدف محاكاة صد عدوان روسي موجه ضد إحدى دول الحلف العسكري.

وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، إن الناتو يعتبر المناورات جزءًا أساسيًا من إظهار استعداده للحرب، كما من المخطط استخدام بيانات جغرافية حقيقية لإنشاء سيناريوهات أكثر واقعية للمناورات ومحاكاة المعارك مع روسيا.

جاء ذلك بالتزامن مع مناورات أمريكية في أرمينيا، وبعد يومين من بدء 14 دولة في حلف الناتو، يوم السبت، مناورات بحرية في بحر البلطيق.