الرئيس الروسى يعلن تطوير سلاح يضمن "أمن أى بلد" بالمستقبل القريب

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تعمل على تطوير سلاح جديد من شأنه أن "يضمن أمن أي بلد" في المستقبل القريب، منوهًا بأن التطوير قائم على "مبادئ فيزيائية جديدة".

تطوير أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية

وأكد خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة مبنية على مبادئ فيزيائية تتضمن استخدام تقنيات ومبادئ تشغيل حديثة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.