الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس الروسى يعلن تطوير سلاح يضمن "أمن أى بلد" بالمستقبل القريب

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تعمل على تطوير سلاح جديد من شأنه أن "يضمن أمن أي بلد" في المستقبل القريب، منوهًا بأن التطوير قائم على "مبادئ فيزيائية جديدة".

تطوير أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية

وأكد خلال كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، نقلتها فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، أن الأسلحة مبنية على مبادئ فيزيائية تتضمن استخدام تقنيات ومبادئ تشغيل حديثة، بما في ذلك أسلحة الليزر والموجات فوق الصوتية وغيرها.

ويعقد المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن، في الفترة ما بين 10 إلى 13 سبتمبر 2023، في مدينة فلاديفوستوك الروسية، ضمن حرم جامعة الشرق الأقصى الفيدرالية.

الرئيس الروسي الرئيس الروسي يعلن تطوير سلاح جديد بوتين المنتدى الاقتصادي الشرقي الثامن المنتدى الاقتصادي

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