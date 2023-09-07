الخميس 07 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

هل غياب الرئيس الروسي شجع نظيره الصيني على عدم حضور قمة العشرين؟

الرئيس الروسي
الرئيس الروسي

أوضح الدكتور رامي القليوبي، أستاذ بمعهد الاستشراق، هل غياب الرئيس الروسي شجع نظيره الصيني على عدم حضور قمة العشرين، قائلًا: "إن دولة الصين لا تبادر بمواقف محددة في مجلس الأمن أو المحافل الدولية، لكنها تدعم روسيا مثلما كانت تدعم روسيا في مسألة الانحياز لسوريا في مجلس الأمن على مدى سنوات طويلة". 

الخلافات الصينية الأمريكية 

وأضاف الدكتور رامي القليوبي، الأستاذ بمعهد الاستشراق، خلال مداخلة ببرنامج "ملف اليوم" المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن العامل الأساسي هو الخلافات الصينية الأمريكية وكذلك التوترات بين الصين وبين الهند، لافتاً إلى أن هناك خلافات حدودية متزامنة، وبالتالي لا يمكن قراءة هذا بأنه وقوف خلف بوتين.  

رامي القليوبي قمة العشرين برنامج ملف اليوم الخلافات الصينية الأمريكية

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