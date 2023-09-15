الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا غاضبة من تهديدات أوكرانيا بقتل صحفيين ومسئولين روس

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، الجمعة، عن غضب وانزعاج موسكو من تهديدات أوكرانيا "بقتل ومحاسبة" مسئولين وصحفيين روس، معتبرة هذه التهديدات تمثل “مظهرًا آخر من مظاهر الطبيعة الإرهابية" لنظام كييف.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، "تعرب روسيا عن غضبها حيال مظهر آخر للجوهر الإرهابي لنظام كييف، الذي ينشر، بالتواطؤ مع رعاته الغربيين، تهديدات بالقتل ضد صحفيين ومراسلين حربيين وشخصيات حكومية وعامة روس".

وأشارت الوزارة إلى أن روسيا "ستسعى للحصول على رد فعل مناسب من الهياكل المتعددة الأطراف المعنية على مثل هذه الهجمات التي يشنها نظام كييف، والتي تعتبر شائنة في قسوتها واستهتارها".

وكانت المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية سارة آشتون سيريلو، توعدت في وقت سابق، ممثل عن وسائل الإعلام الروسية، وادعت بأنه "سيدفع الثمن" الأسبوع المقبل، رغم أنها لم تشر بالتحديد إلى الشخص الذي تتحدث عنه.

وأضافت بحسب ما نقل الإعلام الروسي: أنه ستتم معاقبة جميع "أصحاب البروباغاندا الروسية من الروس" على حد وصفها.

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ولاحقا جددت سيريلو "بقتل ومحاسبة" مسئولين وصحفيين روس، بينهم متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.

وفي فيديو جديد لآشتون سيريلو، بثته شبكة "روسيا اليوم، قالت إن تهديداتها موجهة تحديدا للمراسل الحربي لجريدة "كومسومولسكايا برافدا" الروسية ألكسندر كوتس، والمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ورئيس مجلس حقوق الإنسان الروسي فاليري فادييف.

وأكدت آشتون الذي وصفها الإعلام الروسي بـ"المتحولة جنسيا"، أن "معاقبة مجرمي الحرب ستكون بعد انتهاء الصراع".

لجنة روسية تحقق في التهديدات

من جهته، أعلن رئيس لجنة التحقيقات الروسية، ألكسندر باستريكين، الخميس، أن اللجنة تسعى للتحقق من حقيقة تصريحات المتحدثة باسم قوات كييف سارة أشتون سيريلو، بهدف التأكد من عدم وجود أي تهديدات ضد الصحفيين الروس.

وذكر بيان المكتب الصحفي للجنة التحقيقات الروسية أن تعليمات صدرت من رئيس اللجنة ألكسندر باستريكين للتحقق من وجود أي تهديدات للصحفيين الروس بعد التصريحات التي أدلت بها سيريلو، والتعامل معها بشكل قانوني.

وزارة الخارجية الروسية تهديدات أوكرانية قتل صحفيين روس المتحدثة باسم قوات الدفاع الإقليمي الأوكرانية سارة آشتون سيريلو

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