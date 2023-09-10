الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كييف تعلن إسقاط 25 مسيرة روسية هاجمت الأراضى الأوكرانية

الدفاع الجوي الأوكراني
الدفاع الجوي الأوكراني

أعلنت قوات الدفاع الجوي الأوكراني عن إسقاط 25 مسيرة روسية من بين 32 هاجمت الأراضي الأوكرانية، وفق حصيلة غير نهائية، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

روسيا خسرت 100 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة

وفي وقت سابق، قال أندريه يارماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن روسيا خسرت بالفعل 100 مليار دولار بسبب العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة لديها.

وأوضح يارماك، وفقًا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أن تبعات العقوبات على الاستقرار المالى فى روسيا مؤلمة للغاية، مضيفًا: "نحن نتحدث على وجه الخصوص عن الخسائر التالية: 100 مليار دولار كخسائر ناجمة عن عقوبات الطاقة، وانخفاض بنسبة 85% فى فائض الحساب الجارى الإجمالي، وعجز فى الميزانية قدره 2.3 تريليون روبل".

روسيا قطاع الطاقة أوكرانيا الاراضي الاوكرانية الاستقرار المالى فى روسيا

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