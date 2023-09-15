الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لافروف: هناك مؤامرة تتكشف حول موضوع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، إن هناك مؤامرة تتكشف حول موضوع المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولات لقلب كل شيء رأسا على عقب.

جاءت تصريحات سيرجي لافروف، خلال اجتماع مائدة مستديرة مع سفراء أكثر من 30 دولة حول حل الأزمة الأوكرانية.

وأشار "لافروف" إلي أنه تم طرح الكثير من المبادرات الإنسانية ومبادرات الوساطة في الفترة الأخيرة، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية.

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القاهرة الإخبارية: روسيا طورت غواصات نووية ومسيرات تعمل تحت المياه

موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان لروسيا بشأن قضية أوكرانيا

وأوضح وزير الخارجية الروسي أن موسكو مستعدة للتواصل مع مبعوث الفاتيكان الذي يعتزم زيارة روسيا بشأن قضية أوكرانيا.

وأكد "لافروف" أن جهود الفاتيكان مستمرة، وسيأتي مبعوثه مرة أخرى، مستدركا "نحن مستعدون للقاء الجميع، ومستعدون للتحدث مع الجميع".

يجدر الإشارة إلي أن هناك اجتماع اليوم الجمعة، في العاصمة موسكو بمشاركة ممثلين عن البعثات الدبلوماسية لأكثر من 30 دولة.

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اليابان: نتابع بقلق قمة زعيمى روسيا وكوريا الشمالية

روسيا طورت غواصات نووية ومسيرات تعمل تحت المياه

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الدفاع الروسية، تطوير غواصات نووية ومسيرات تعمل تحت المياه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية، في إقليم بريموريه، ووجه بإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.

وأولى "شويجو" اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، موجها بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، وشدد على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.

فيما اتهم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون رئيس الوزراء في بلاده ريشي سوناك وزعماء آخرين، بأنهم متلكئون في تزويد أوكرانيا بالسلاح، وفقًا لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية.

وشدد "جونسون" على أن الغرب ما زال قلقًا من قدرة كييف على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وزير الخارجية الروسي روسيا أوكرانيا الأزمة الأوكرانية المبادرات الإنسانية الفاتيكان

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