الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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لافروف: مساعدات روسيا لكوريا الشمالية "نقاش وارد" في لقاء الزعيمين

سيرجى لافروف
سيرجى لافروف

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، الثلاثاء، إن المساعدات التي تقدمها روسيا لـ كوريا الشمالية قد تكون موضوع محادثات الرئيس فلاديمير بوتين وكيم يونغ.

وصول زعيم كوريا الشمالية إلى روسيا

ووصل الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون إلى روسيا حيث سيلتقي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك وفقًا للتلفزيون الروسي ووكالة أنباء "ريا نوفوستي".

في الوقت نفسه، حذرت واشنطن من صفقة أسلحة محتملة بين كوريا الشمالية وروسيا، إلا أن المتحدث باسم الكرملين أكد عدم اهتمام روسيا وكوريا الشمالية بالتصريحات الأمريكية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية، كيم يونغ أون، وصل إلى روسيا في وقت مبكر من صباح اليوم باستخدام قطار خاص.

وجاء هذا الإعلان بعد تأكيد وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية والكرملين لأول رحلة لكيم خارج بلاده منذ أربع سنوات.

وفيما يتعلق بتحذيرات الولايات المتحدة بشأن بيع بيونغ يونغ لأسلحة روسيا، صرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن كوريا الشمالية وروسيا غير مهتمتين بهذه التصريحات.

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