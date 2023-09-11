الإثنين 11 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا خلال الساعات المقبلة

كيم جونج
كيم جونج

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج يتوجه إلى روسيا خلال الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يناقش "كيم" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فى إمدادات الأسلحة وأوجه أخرى للتعاون العسكري، وذلك على الأرجح على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، المقرر أن يبدأ يوم الأحد المقبل.

وتسعى كوريا الشمالية إلى تعزيز العلاقات العسكرية مع موسكو في أعقاب التعاون الأمني المتزايد بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.

صفقات أسلحة متبادلة

وفي وقت سابق، سلمت كوريا الشمالية صواريخ مشاة وقذائف إلى روسيا، لتستخدمها قوات فاجنر في أواخر العام الماضي، ومن شأن الصفقة المحتملة التي تتم مناقشتها أن تزود القوات الروسية بمزيد من الأسلحة.

بعد هذه الأنباء، كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز أن كيم جونغ أون تفقد خمسة مصانع ذخيرة رئيسية في غضون أسبوع واحد الشهر الماضي، ودعا المهندسين والمسئولين إلى زيادة إنتاج الأسلحة، التي تتراوح من قاذفات الصواريخ البالستية العابرة للقارات ومحركات صواريخ كروز إلى بنادق القناصة والهجوم.

زعيم كوريا الشمالية روسيا بيونج يانج كيم جونج يتوجه إلى روسيا المنتدى الاقتصادي الشرقي كوريا الجنوبية الولايات المتحدة اليابان

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