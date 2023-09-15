الجمعة 15 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: روسيا طورت غواصات نووية ومسيرات تعمل تحت المياه

غواصات نووية
غواصات نووية

كشفت الدفاع الروسية تطوير غواصات نووية ومسيرات تعمل تحت المياه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية، في إقليم بريموريه، ووجه بإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.

وأولى شويجو اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، موجها بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، وشدد على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.

القاهرة الإخبارية روسيا غواصات نووية مسيرات تحت المياه عاجل

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