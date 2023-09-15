القاهرة الإخبارية: روسيا طورت غواصات نووية ومسيرات تعمل تحت المياه

كشفت الدفاع الروسية تطوير غواصات نووية ومسيرات تعمل تحت المياه، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وزير الدفاع الروسي يتفقد مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية

وتفقد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مصنع "زفيزدا" للغواصات النووية، في إقليم بريموريه، ووجه بإنجاز خطط تحديث الغواصات وتأمين كامل متطلبات الأسطول الروسي.

وأولى شويجو اهتماما خاصا لسير تنفيذ حجوزات الأسطول في المواعيد المحددة، موجها بتشغيل المصنع بكامل طاقته الإنتاجية من أجل استكمال خطط صيانة وتحديث الغواصات، وشدد على ضرورة الالتزام بالآجال المحددة لتنفيذ طلبات وزارة الدفاع.