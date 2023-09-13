الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الخارجية الروسية" تعلن عن جدول لافروف بالجمعية العامة للأمم المتحدة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية،  ماريا زاخاروفا، إن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيعقد نحو 20 اجتماعًا ثنائيًا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي، أن جدول مشاركة الوزير لافروف في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر مزدحم، ويتم تحديثه باستمرار. 

وتابعت أنه بدأت الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 5 سبتمبر الجاري، وسيترأس الوفد الروسي فيها وزير الخارجية سيرجي لافروف. 

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النهج المبدئي الروسي تجاه أهم التحديات العالمية

وأوضحت زاخاروفا أن الحدث الرئيسي في زيارة لافروف إلى نيويورك سيكون خطابه خلال المناقشة السياسية العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقرر عقدها في 23 سبتمبر، ووفقًا لها، سيطرح الوزير الروسي في كلمته بالتفصيل النهج المبدئي الروسي تجاه أهم التحديات العالمية، بما في ذلك مواصلة تطوير نظام العلاقات الدولية بهدف تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب عادل حقًا، يقوم على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

مزاعم الغرب بخصوص عزلة روسيا

وكشفت زاخاروفا عن تزايد عدد اللقاءات والاجتماعات باستمرار، مؤكدة عقد اجتماعات ومباحثات ثنائية مع ممثلي وقيادات المنظمات الدولية، بما في ذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش.

وذكرت زاخاروفا أن الوزير لافروف سيشارك خلال وجوده في نيويورك، في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنجهاي للتعاون.

وأوضحت زاخاروفا أنه سيتم خلال اللقاء الوزاري لمنظمة شنجهاي للتعاون "مناقشة قضايا التحسين الشامل للمنظمة وآفاق تعميق تفاعلها مع الأمم المتحدة"، مشيرة إلى أن إيران التي أصبحت العضو التاسع في المنظمة في يوليو الماضي، ستشارك في هذا الاجتماع للمرة الأولى.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب لن يتمكن من مواصلة هيمنته والبقاء مسيطرًا، مع ظهور مراكز جديدة للتطور العالمي.

وأضاف لافروف: "لا يستطيع الغرب الاستمرار في هيمنته، لأن مراكز جديدة للتطور العالمي قد ظهرت منذ فترة طويلة، وموضوعيًا أخذت تكتسب المزيد من القوة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه تم في الإعلان الختامي للقمة "التوصل إلى حل صحي للغاية فيما يتعلق بضرورة تحقيق توازن عادل ومنصف للمصالح".

المنتدى الاقتصادي الشرقي الخارجية الروسية سيرغى لافروف الامم المتحدة انطونيو جوتيريش

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