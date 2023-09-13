الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

روسيا تصد هجومًا للجيش الأوكراني على مدينة سيفاستوبول

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها تصدت لهجوم شنه الجيش الأوكراني، باستخدام صواريخ ومسيرات بحرية على مدينة سيفاستوبول وسفن لأسطول البحر الأسود، الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان، نشرته وكالة "نوفوستي" الروسية، إن "القوات الأوكرانية شنت الليلة ضربة بعشرة صواريخ مجنحة على مصنع إصلاح السفن الذي يحمل اسم أورجونيكيدزه في مدينة سيفاستوبول، فيما هاجمت ثلاثة قوارب مسيرة مجموعة من سفن أسطول البحر الأسود في البحر".

 وأضاف البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ مجنحة، بينما دمرت سفينة الدورية فاسيلي بيكوف جميع القوارب المسيرة المعادية"، مشيرًا إلى أن "سفينتين تخضعان للإصلاح، تعرضتا لأضرار نتيجة إصابتهما بصواريخ مجنحة معادية".

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كيم جونج أون: العلاقات مع روسيا تحظى بالأولوية لدى كوريا الشمالية

زيلينسكى يتهم الأمم المتحدة بعدم الرغبة فى الضغط على روسيا

واتهم الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأمم المتحدة بعدم الرغبة في الضغط على روسيا، مشيرًا إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تهتم بالعلاقات الاقتصادية أكثر من اهتمامها بـ"القيم".

وقال زيلينسكي "العالم متحد في الأمم المتحدة، لكنه غير متحد في بعض القرارات المتعلقة بممارسة المزيد من الضغوط القوية على روسيا".

وانتقد الرئيس الأوكراني دول الاتحاد الأوروبي التي يُزعم أنها تساعد روسيا على التحايل على العقوبات من أجل "حل قضاياها الاقتصادية" أو الطاقة الرخيصة.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في وقت سابق، إلى عدم جعل المنظمة العالمية كبش فداء للوضع في أوكرانيا.

وقال ميخائيل بودولياك مستشار مكتب الرئيس الأوكراني، إن فلاديمير زيلينسكي يعتبر اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمن الدولي كمنصة للتواصل مع وسائل الإعلام العالمية.

ويرى بودولياك أن خطابات رئيس نظام كييف هناك، لن تؤثر على موقف الأمم المتحدة ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال.

الدفاع الروسية صواريخ مسيرات بحرية الجيش الأوكراني البحر الأسود أسطول البحر الأسود سيفاستوبول

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