كيم جونج أون: العلاقات مع روسيا تحظى بالأولوية لدى كوريا الشمالية

أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، أن رحلته إلى روسيا تشير إلى أن العلاقات مع موسكو عاصمة روسيا، تحظى بالأولوية لدى بيونج يانج.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن كيم كونج أون قوله: إن الرحلة إلى روسيا هي "دليل واضح" على أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية للعلاقات مع روسيا.

ووصل صباح أمس الثلاثاء كيم جونج أون إلى روسيا بالقطار المدرع الخاص به عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه، وذلك بعد أن غادر بيونج يانج عصر الأحد الماضي.

وكان في استقباله الزعيم الكوري الشمالي لدى وصوله روسيا، وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف وعدد من المسؤولين الروس.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية.

قمة تأتي بعد 4 سنوات من القمة السابقة

ومن المقرر أن يجتمع زعيما كوريا الشمالية وروسيا، كيم كونج أون وفلاديمير بوتين، هذا الأسبوع، مع تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي والجيوسياسي، وهي مجالات على جدول الأعمال الرسمي.

في السياق، ذكرت "يونهاب" أن قمة الزعيمان والتي تأتي بعد 4 سنوات من القمة السابقة، ستعقد في قاعدة "فوستوشني" الفضائية الواقعة في "أوبلاست أمور" في الشرق الأقصى الروسي، اليوم الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر في الحكومة الروسية قوله، إنه بعد الاجتماع، يخطط الزعيمان لزيارة مصنع "سوخوي" للطائرات المقاتلة في "كومسومولسك-نا-أموري"، وهي مدينة صناعية في "خاباروفسك كراي".

وكان بوتين الذي حضر الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في "فلاديفوستوك"، قد أشار إلى أنه يعتزم زيارة قاعدة "فوستوشني" الفضائية، حيث قال: "لدي خطط لزيارة قاعدة "فوستوشني" الفضائية، وعندما أصل إلى القاعدة، ستكتشفون السبب".

ولكن لم يذكر خلال المنتدى ما إذا كان سيكون هناك اجتماع مع "كيم".