الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: لقاء بوتين وكيم كونج سيعقد فى الشرق الأقصى الروسى

بوتين وكيم
بوتين وكيم

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، صباح الثلاثاء، إنه سيتم عقد اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في الشرق الأقصى الروسي.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، للصحفيين في رده على سؤال حول مكان الاجتماع: "في الوقت الحالي، لا نقول أين يعقد الاجتماع -المكان بالضبط- لكنه في الشرق الأقصى الروسي".

وأوضح "بيسكوف" أنه ستجري محادثات بين الوفدين الروسي والكوري الشمالي، يتزعمانهما زعيمي البلدين، بالإضافة إلى اللقاء الشخصي بينهما، بالإضافة إلى وجبة عشاء رسمية تقام باسم بوتين تكريمًا لكيم جونج أون.

وأشار "بيسكوف" إلى أنه لا يوجد أي مؤتمرات صحفية مخطط لها، حسبما نقلت الوكالات الروسية.

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زعيم كوريا الشمالية يسافر إلى روسيا عبر قطاره الخاص

وفي وقت مبكر من الثلاثاء، أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن زعيم كوريا الشمالية غادر بيونج يانج في العاشر من سبتمبر (الأحد) على متن قطار خاص متجهًا إلى روسيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن خبراء، أن الاجتماع المرتقب في مدينة فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي، قد يركز على صفقة أسلحة، فيما يعتقد أن بوتين يسعى للحصول على أسلحة من كوريا الشمالية للحرب الذي يشنّها في أوكرانيا.

القمة الأولى للزعيمين 

وكانت آخر زيارة قام بها كيم إلى الخارج عام 2019 إلى فلاديفوستوك أيضًا لحضور قمته الأولى مع بوتين بعد انهيار محادثات نزع السلاح النووي لكوريا الشمالية مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وروسيا الحليف التاريخي لبيونج يانج، داعم أساسي للدولة المعزولة منذ عقود وتعود العلاقات بينهما إلى تأسيس كوريا الشمالية قبل 75 عامًا.

وأشاد بوتين في يوليو بـ"دعم بيونج يانج الراسخ للعمليات العسكرية الخاصة ضد أوكرانيا".

وتعد كوريا الشمالية وزعيمها كيم من أشد الداعمين للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

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الجارديان: زعيم كوريا الشمالية يتوجه إلى روسيا ومخاوف غربية من الزيارة

وتخشى دول غربية في مقدمها الولايات المتحدة، من أن بيونج يانج قد تلجأ إلى تزويد روسيا بصواريخ وقذائف.

​الكرملين​ كيم كونج أون ​فلاديمير بوتين زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا لقاء

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