زعيم كوريا الشمالية يسافر إلى روسيا عبر قطاره الخاص

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، غادر بيونج يانج متوجهًا إلى روسيا، عبر قطاره الخاص.

وذكرت الوكالة أن مسؤولين بارزين في الحزب والحكومة والقوات المسلحة، يرافقون كيم في هذه الزيارة.

وكان الكرملين أعلن أن الزعيم الكوري الشمالي سيزور روسيا في الأيام المقبلة، بناء على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكانت أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، امس الاثنين، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيزور روسيا قريبًا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الكرملين - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون، بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القليلة المقبلة".