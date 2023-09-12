زعيم كوريا الشمالية يغادر بيونج يانج متوجها لروسيا

أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، ووفقًا لما نقلته "سكاي نيوز"، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون غادر بيونج يانج الأحد في زيارة إلى روسيا.

الكرملين: زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا بدعوة من بوتين

وسبق وأعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، سيزور روسيا قريبًا في زيارة رسمية بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر الكرملين - وفقًا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "بناءً على دعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيقوم زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونج أون، بزيارة رسمية إلى روسيا في الأيام القليلة المقبلة".

وكان كيم قد أجرى أول محادثات مع بوتين في مدينة فلاديفوستوك الروسية، حيث لم يلتقيا منذ أبريل 2019، حيث أقام بوتين حفل استقبال رسمي لاستقبال للزعيم الكوري الشمالي.

من ناحية أخرى، قال الجيش الروسي، إن الضربات الجوية ونيران المدفعية من وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية، على محور كوبيانسك، أصابت أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق ستروفكا وسينكوفكا وكيسلوفكا وبيشانوي التابعة لمقاطعة خاركوف.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية - في بيان - إلى أن "خسائر العدو في هذا الاتجاه بلغت ما يصل إلى 80 عسكريًا، وسيارتين عسكريتين ومدفع هاوتزر(دي- 30)".

وأفادت وسائل إعلام كورية جنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونج أون غادر على ما يبدو إلى روسيا بالقطار للقاء فلاديمير بوتين، وسط مخاوف غربية كبرى من الزيارة حيث من المتوقع أن يتفق كيم يونج أون على تزويد موسكو بأسلحة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.

وفقًا لإذاعة YTN الكورية الجنوبية، توجه قطار مدرع يحمل كيم، الإثنين، إلى الحدود الشمالية الشرقية لكوريا الشمالية، ومن المرجح أن يعقد اجتماع في مدينة فلاديفوستوك الساحلية الروسية في وقت مبكر من غد الثلاثاء.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس الروسية أن من المتوقع أن يزور كيم الشرق الأقصى "في الأيام المقبلة".