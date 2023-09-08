الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

نائب وزير الدفاع الروسى: كوريا الشمالية قادرة على الدفاع عن نفسها

ألكسندر فومين
ألكسندر فومين

قال نائب وزير الدفاع الروسى ألكسندر فومين، إن كوريا الشمالية تظهر أنها قادرة على ضمان دفاعها، حيث تجري مناورات عسكرية ردا على استفزازات الولايات المتحدة.


وأضاف المسئول الروسي - خلال حفل استقبال بالسفارة بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بحسب وكالة أنباء (تاس)- "على الرغم من الصعوبات، فإن الشعب الكوري يواجه كل التحديات والتهديدات ويظهر استعداده لضمان قدراته الدفاعية". 

وتابع: "التدريبات على صد أي عمل عدواني محتمل ضد الدولة الكورية الشمالية يرأسها الزعيم الأعلى لكوريا الشمالية كيم جونج أون نفسه، كما كان الحال، على سبيل المثال، في أغسطس وسبتمبر ردًا على الأعمال الاستفزازية للولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية".

ووفقا لفومين، فإن روسيا "تهدف باستمرار إلى توسيع التفاعل متعدد الأوجه مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وهو ما ينسجم تماما مع مصالح البلدين". 


وشدد على أنه "مما لا شك فيه أن الزيارة التي قام بها وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو إلى بيونج يانج في يوليو الماضي كانت مهمة للغاية لتعزيز العلاقات الروسية الكورية".

الدفاع الروسي ألكسندر فومين كوريا الشمالية مناورات عسكرية المسئول الروسي روسيا

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