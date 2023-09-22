الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: أوكرانيا أعلنت مغادرة سفينة حبوب ثانية من ميناء تشورنومورسك

حبوب
حبوب

أعلنت السلطات الأوكرانية عن مغادرة سفينة حبوب ثانية من ميناء تشورنومورسك، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية

وكان قد أعلن نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى فيرشينينمن، أمس الخميس، أنه من المقرر أن يناقش وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف تنفيذ اتفاقيات إسطنبول المتعلقة بتصدير المواد الغذائية والأسمدة الروسية خلال اجتماع يعقده مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال الدبلوماسى الروسى -فى تصريح لوكالة (تاس)- "اليوم سيكون هناك اجتماع بين وزير الخارجية الروسى والأمين العام للأمم المتحدة، حيث سيتم أيضًا التطرق إلى مسألة [تنفيذ اتفاقيات اسطنبول]".

أوكرانيا سفينة حوب السلطات الأوكرانية تشورنومورسك ميناء تشورنومورسك

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