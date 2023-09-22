الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"الدفاع الروسية" تعلن مقتل عسكري بهجوم أوكراني على أسطول البحر الأسود

هجوم أوكراني على
هجوم أوكراني على أسطول البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت خمسة صواريخ أوكرانية أطلقت على مدينة سيفاستوبول.

وقالت الوزارة في بيان لها "بعد ظهر اليوم، شن نظام كييف هجوماً صاروخياً على مدينة سيفاستوبول، وأثناء صد الهجوم الصاروخي، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خمسة صواريخ".

وأوضحت الدفاع الروسية أن المبنى التاريخي لمقر أسطول البحر الأسود تعرض لأضرار خلال الهجوم الصاروخي على مدينة سيفاستوبول، مما أسفر عن مقتل عسكري.

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رازفوجاييف: احتمالية حدوث هجوم آخر واردة

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، ميخائيل رازفوجاييف، تعرض مقر أسطول البحر الأسود لضربة صاروخية.

وأضاف "رازفوجاييف" أن جميع الخدمات التشغيلية وصلت إلى الموقع بعد الهجوم الصاروخي في سيفاستوبول، ويجري جمع المعلومات حول الضحايا، مشيرا إلى أن احتمالية حدوث هجوم آخر واردة.

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تدمير صاورخ ومسيرتين أوكرانيتين

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير أنظمة الدفاع الجوي الروسية صاروخا أوكرانيا موجّها، وطائرتين مُسيّرتين قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم.

وقالت الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم، إنه تم إيقاف محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم بالصواريخ الموجهة بالطائرات، والطائرات المسيّرة على أهداف داخل الأراضي الروسية، وقد تمكنت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المتمركزة قبالة الساحل الغربي لشبه جزيرة القرم من اكتشاف الأهداف المتمثلة بصاروخ أوكراني موجّه، وطائرتين مسيّرتين وتدميرها، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" قبل قليل.

والخميس، أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير 19 طائرة مُسيّرة أوكرانية خلال التصدي لهجوم شنه الجيش الأوكراني على شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه "في ليلة 20- 21 سبتمبر، تم إحباط محاولة نظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مُسيّرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.

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