الأربعاء 24 يناير 2024
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الصليب الأحمر بغزة: لا يمكننا مواصلة دورنا الإنسانى دون اتخاذ تدابير أمنية

هشام مهنا، متحدث
هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة

قال هشام مهنا، متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إنه تم نزوح أعداد كبيرة من الفلسطينيين إلى جنوب القطاع بسبب الممارسات الصهيونية الإجرامية التي تتم ممارستها ضد المدنين.

 

إنقاذ الشعب الفلسطيني 

وأكد هشام مهنا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فريق طبي متخصص يعمل بمستشفى غزة الأوروبي لتقديم الخدمة للمصابين.

وأضاف في حديثه، أنه لا يجب تحويل مستشفيات القطاع إلى ساحات للقتال ولا بد من توفير الحماية للمدنيين، مشيرًا إلى أن إسرائيل غير ملتزمة بقواعد الحروب الدولية، حيث لا يجب المساس بالمؤسسات المدنية والخدمية على الإطلاق.

وأوضح أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة لا يمكن مواصلة دورها الإنساني دون اتخاذ تدابير أمنية تساعدها في إنجاز مهامها.

هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة القاهرة الإخبارية الأحداث في غزة حزب غزة

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