الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: مصر تحتل المركز الرابع عالميًا فى إنتاج الطاقة الشمسية

الطاقة المتجددة
الطاقة المتجددة

قال الدكتور عبدالعزيز سمحان، أستاذ الدراسات البيئية، إن مشروع محطة الضبعة النووية من أهم المشروعات القومية التي تهدف الحد من التغيرات المناخية، مع توفير مصادر الطاقة التقليدية القديمة.

إنتاج الطاقة المتجددة

وأكد الدكتور عبدالعزيز سمحان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذه المحطة سوف تحسن من جودة الهواء، نتيجة حرص هذا المشروع على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء، وبالرغم من صغر النسبة التي تنتجها مصر من ثاني أكسيد الكربون مقارنة بالدول الكبرى، إلا أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تقليل نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

وأضاف في حديثه، أن مصر كانت سباقة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتصدير الأمونيا الخضراء إلى الخارج أمر في غاية الأهمية، وسوف تعود فائدة هذا التصدير للهيدروجين الأخضر على الخزانة المصرية مستقبلًا.

تصدير مصر للهيدروجين الأخضر 

وتابع: "مصر تحتل المركز الرابع عالميًا في إنتاج الطاقة الشمسية، وذلك بفضل الخطة الاستراتيجية 2030، ومصر من أولى دول العالم الجاذبة للاستثمار في قطاع الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة".

أستاذ دراسات بيئية اكسترا نيوز حديث الاخبار شادي شاش الضبعة

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