نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق يكشف موعد تشغيل وحدات الضبعة النووية

قال الدكتور منير مجاهد، نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، إنه قبل تدشين الوحدة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، سبقها 3 محطات أخرى، مشيرًا إلى أن كل الوحدت الخاصة بالمحطة قيد الإنشاء.

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، والمُذاع على فضائية "دي إم سي"، أنه من المقرر في عام 2028 دخول الوحدة الأولي في التشغيل، وكل 3 أشهر تدخل الوحدة التالية، لنصل لعام 2030 تصبح كل الوحدات تعمل بشكل كامل.

ونوه نائب رئيس هيئة المحطات النووية السابق، بأن الكهرباء التي تُنتج من محطات الطاقة النووية لا يوجد فرق بينها وبين محطات الشبكات الكهربائية الأخرى.

وأشار "مجاهد"، إلى أن هناك بعض الدول لا ترغب في دخول مصر هذا المجال، مضيفًا أننا لا نحتاج لمحطات نووية من أجل إنتاج قنابل نووية.