طارق فهمى: أكثر من 14 تحقيقًا رسميًا بخصوص عمليات تهريب من داخل كتائب الجيش الإسرائيلى

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإعلام الإسرائيلي وسائله كاذبة وعشوائية، حيث تحاول المساس بجوهر العلاقات المصرية والإسرائيلية، فهي تعتمد على مواقع مدسوسة وغير دقيقة في نقل ونشر الأخبار.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الجميع يعلم أن مصر تقف مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما تروج له إسرائيل من أكاذيب، محاولة فاشلة للتشويش على جرائمهم.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، أن هناك أكثر من 14 تحقيقا رسميا داخل الحكومة الإسرائيلية بخصوص عمليات تهريب من داخل كتائب الجيش الإسرائيلي، والتي ضمت عددا كبيرا من الضباط والجنرالات الإسرائيلية.

وأردف، أن هناك تحقيقات إسرائيلية مع جنود إسرائيليين بخصوص تهريب أسلحة للضفة الغربية، مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل لا تستطيع أن تسيطر على مخازن الأسلحة.