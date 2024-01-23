الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

طارق فهمى: أكثر من 14 تحقيقًا رسميًا بخصوص عمليات تهريب من داخل كتائب الجيش الإسرائيلى

طارق فهمي
طارق فهمي

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الإعلام الإسرائيلي وسائله كاذبة وعشوائية، حيث تحاول المساس بجوهر العلاقات المصرية والإسرائيلية، فهي تعتمد على مواقع مدسوسة وغير دقيقة في نقل ونشر الأخبار.

وأضاف "فهمي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن الجميع يعلم أن مصر تقف مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن ما تروج له إسرائيل من أكاذيب، محاولة فاشلة للتشويش على جرائمهم.

ونوه أستاذ العلوم السياسية، أن هناك أكثر من 14 تحقيقا رسميا داخل الحكومة الإسرائيلية بخصوص عمليات تهريب من داخل كتائب الجيش الإسرائيلي، والتي ضمت عددا كبيرا من الضباط والجنرالات الإسرائيلية.

وأردف، أن هناك تحقيقات إسرائيلية مع جنود إسرائيليين بخصوص تهريب أسلحة للضفة الغربية، مشيرًا إلى أن حكومة إسرائيل لا تستطيع أن تسيطر على مخازن الأسلحة.

طارق فهمي الجيش الإسرائيلي الحياة الحياة اليوم الحكومة الاسرائيلية الدكتور طارق فهمي

مواد متعلقة

عمرو الديب: العلاقات المصرية الروسية تاريخية منذ القدم (فيديو)

منجى بدر: تدشين "الصبة الخرسانية" بمحطة الضبعة النووية من المشروعات المبهجة والناجحة

الفصائل الفلسطينية تدمر مركبتين إسرائيليتين بـ"كمين ألغام" وسط قطاع غزة

القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال تُجلى عددًا من الجنود الجرحى فى خان يونس

القاهرة الإخبارية: رفض 50 مجندة إسرائيلية الخدمة العسكرية بوحدات الاستطلاع الحدودية

القاهرة الإخبارية: تزايد الاختلافات بين قادة الحرب بعد مقتل 24 جنديًا إسرائيليًا صباح اليوم

باحث سياسى: سقوط بنيامن نتنياهو قد اقترب بالفعل

البرلمان التركى يبدأ مناقشة انضمام السويد لحلف الناتو

الأكثر قراءة

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

كيف ينجح «الفراعنة» فى عبور الأدوار الإقصائية بطريقة كيروش؟

هانى الناظر يكشف لـ"الدستور" آخر تطورات حالته الصحية

النيابة تعاين موقع حادث تصادم "تريلا" و5 سيارات أعلى كوبرى المريوطية

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى