الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: مروحيات الاحتلال تُجلى عددًا من الجنود الجرحى فى خان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأنه وفقًا لبعض وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن مروحيات الاحتلال الإسرائيلي تجلي عددًا من الجنود الجرحى في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن مقتل 24 ضابطًا وجنديًا بمعارك في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أكد مستشفى سوروكا الإسرائيلي، أن المستشفى استقبل أمس 7 عسكريين جرحى بينهم حالتان خطيرتان أصيبوا بمعارك في جنوب قطاع غزة.

كما أشارت وسائل الإعلام الفلسطينية، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يشن عددًا من الغارات على مدينة "عبسان الجديدة"، جنوب قطاع غزة.

القاهرة الإخبارية خان يونس مروحيات الاحتلال وسائل الإعلام الفلسطينية الإحتلال الإسرائيلي غزة

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