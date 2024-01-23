الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أيمن الرقب: نتنياهو يعمل لمصلحته الشخصية فقط

أيمن الرقب
أيمن الرقب

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يمتلك عددًا من المؤيدين لحربه على غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو إذا حقق أهدافه في قطاع غزة، سيعود للمشهد السياسي بعد الحرب بقوة.

ونوه "الرقب" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن وسائل الضغط على بنيامين نتنياهو غير فعالة من قِبل الشارع الإسرائيلي.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن بنيامين نتنياهو يرى أنه القائد المنتخب، والذي له التصرف فيما يراه في مصلحة إسرائيل، ولكن نتنياهو لا يعمل سوى لمصلحته الشخصية.

أيمن الرقب الشارع الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نتنياهو غزة الدكتور أيمن الرقب

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