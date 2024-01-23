مصطفى البرغوثى: المقاومة الفلسطينية أرسلت نتنياهو لنهايته السياسية

قال مصطفى البرغوثي، أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد التأييد الشعبي وأعضاء الكينست، حيث إن كل استطلاعات الرأي تؤكد أنه لا يملك سوى نصف التأييد الذي كان يمتلكه.

ونوه "البرغوثي" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، بأن المقاومة الفلسطينية أرسلت نتنياهو لنهايته السياسية.

وأشار أمين المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى أن قضية الأسرى الإسرائيليين، أصبحت تلعب دورًا هامًا في إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى الغضب الشعبي الذي كان قائمًا قبل الحرب على غزة.

وأضاف "البرغوثي"، أن هناك تمزقًا داخليًا في إسرائيل، خاصة في حزب الليكود، وهذا قد يزيد من إسقاط حكومة إسرائيل، خاصة إذا استطاع وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت أن يجمع التأييد الشعبي له.