أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تعجز عن تحقيق أى انتصار فى غزة

قال الدكتور عماد البشتاوي، أستاذ العلوم السياسية، إن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي انتصار، ونحن على مقربة من اليوم 110 من الحرب على قطاع غزة.

ونوه "البشتاوي" خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، بأن إسرائيل ليست لديها القدرة على التعايش مع آخرين، وهذا ما يجعلها من الحكومات المكروهة للكثيرين.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية، أن الحكومة الإسرائيلية تبحث بشكل كبير عن أي نجاح، خاصة بعد فشلها في غزة والتصدي للمقاومة الفلسطينية، بالتالي لم تجد حكومة بنيامين نتنياهو سوى توسيع رقعة الصراع في المنطقة من أجل البقاء في السلطة، وإيجاد مبررات لحربه في غزة.

وتابع: كما أن الترويج لأكاذيب تخص عمليات تهريب عبر محور فيلادلفيا، ما هو إلا أكذوبة إسرائيلية للسيطرة على هذا المحور وتنفيذ عمليات عسكرية على الحدود المصرية.