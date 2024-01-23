باحث سياسى: سقوط بنيامن نتنياهو قد اقترب بالفعل

قال الدكتور أكرم عطا الله، الباحث السياسي، إن سقوط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو قد اقترب بالفعل، خاصة بعد السابع من أكتوبر، وفشله في قطاع غزة.

ونوه "عطا الله" خلال مداخلة لبرنامج "مطروح للنقاش"، والمُذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو، لن يغادر قبل انتهاء حرب إسرائيل في قطاع غزة، لذلك هو يسهم في توسيع دائراة الصراع بالمنطقة، وإطالة أمد الحرب.

وأشار الباحث السياسي، إلى أن تصعيد الشارع الإسرائيلي غير فعال، كما أنه مؤيد للحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، الأمر الذي يفرض الكثير من التساؤلات.

وأضاف "عطا الله"، أن حزب العمل الإسرائيلي، أصبح من الأحزاب المهمشة، والذي يعتبر أحد الأحزاب المنافسة لحزب الليكود "اليمين المتطرف".