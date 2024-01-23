منجى بدر: تدشين "الصبة الخرسانية" بمحطة الضبعة النووية من المشروعات المبهجة والناجحة

قال الوزير المفوض منجي بدر، خبير العلاقات الدولية وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن التعاون بين مصر وروسيا، هي شراكة استراتيجية بالمعنى الكامل.

وأضاف "منجي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية "الحياة"، أن تدشين "الصبة الخرسانية" للمحطة الرابعة بمحطة الضبعة النووية، من المشروعات الناجحة والمبهجة.

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن مصر أخذت خطوات متقدمة للتعامل مع صناعات ووقود المستقبل، مضيفًا أن مشروع اليوم بين مصر وروسيا، دليل على دور مصر الفعال في محيطها.

ونوه "منجي"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائمًا يهتم بالشباب، وبهذه المشروعات التي تسهم في توفير فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى أن مشروع الضبعة النووية بالمحطة الرابعة، سيجعلنا نصدر الطاقة الكهربائية للدول المحيطة.

وأوضح، أن روسيا ستمول المشروع، كما أن السداد سيتم بعد التشغيل الفعلي للمحطة النووية، فضلًا عن أن هناك بعدا آخر مثل تدريب الكوادر واكتساب الخبرة في مجال الطاقة النووية.