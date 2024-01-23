الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير البترول الأسبق: محطة الضبعة ستنتج 4.8 ألف كيلو وات من الكهرباء

عبدالله غراب
عبدالله غراب

أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، انطلاق عملية صب الخرسانة للوحدة الرابعة من محطة الضبعة للطاقة النووية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار غراب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إلى أن هذه الخطوة تعكس الرؤية الاستراتيجية والشجاعة في اتخاذ القرارات المهمة لتنويع مصادر الطاقة في مصر.

وأضاف أن الطاقة النووية تتطلب دولة قوية ومتقدمة تستطيع التعامل معها، مؤكدًا أن هناك مشاركة لشركات مصرية في بعض مراحل المشروع، كما ذكر أن موقع الضبعة يتميز بأنه مخصص للمشروعات النووية منذ أربعين عامًا، وأن المحطة ستنتج 4.8 ألف كيلو وات من الكهرباء عند بدء تشغيلها في عام 2026.

وأوضح أن مصر تعاني من اعتمادها على مصدر واحد للكهرباء وهو الغاز والمازوت، وهو ما يؤثر سلبًا على البيئة، مشيرًا إلى أن استخدام الطاقة النووية سيساعد على توفير الغاز لغايات أخرى، وأن مصر تمتلك مصادر أخرى للطاقة مثل الشمس والرياح والكتلة الحيوية.

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