الشاعر الشهاوى لـ"الشاهد": نزار القبانى كان يستمد رؤيته من الشاعر ابن سناء الملك (فيديو)

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "خلال رحلتي في كتابة الشعر والبحث عن الدواوين القديمة، اكتشفت أنه يجب ذكر ما قدمه البهاء زهير بشكل نثري من خلال الرسالة التي أرسلت إلى لويس التاسع عشر، والتي من الضروري أن تذاع في التليفزيون يوميا؛ لأنها قطعة أدبية سياسية عسكرية دينية وقصيرة، ولم أكتشفها إلا مؤخرًا، وكان يجب أن تكون موجودة في المناهج التعليمية بالمدارس؛ لأنه أمر يقدم لك ثقافة مصر وفكرها وبلاغتها".

وأضاف "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "وجدت أيضًا خلال رحلة عملي أن نزار القباني لم يأخذ فقط النص ثم يعيد كتابته، ولكنه كان يملك رؤية واضحة حول العمل الشعري، والتي استمدها من خلال أعمال ابن سناء الملك".

وواصل: "النقاد يقولون إن نزار القباني كان يعتمد رؤية عمر بن أبي ربيع؛ لأنه كان يضع عددا كبيرا من أسماء النساء في قصيدته الواحدة، ولكني اكتشفت أن القباني أخذ كثيرا من رؤية الشاعر المصري ابن سناء الملك، وهناك بعض النقاد السوريين الذين أكدوا هذا الأمر بشكل واضح، وأثبتوا أن القباني أخذ منه ولم يستلهم أو يوظف رؤيته كما يعتقد البعض".