الشاعر الشهاوى لـ"الشاهد": مشروع ديوان الشعر المصرى سيعيد قراءة المشهد (فيديو)

قال الشاعر أحمد الشهاوي، إن مشروع ديوان الشعر المصري الذي تقدمه الهيئة العامة للكتاب سيتم تقديمه بسعر متناول للجميع، ومن المؤكد أنه سيعيد قراءة المشهد من جديد؛ لأنه يأخذ 1000 سنة، وسنتوقف عند محمود حسن إسماعيل؛ لأن حجازي وصلاح عبد الصبور كلاهما موجود بشكل كبير، بينما إسماعيل وهو من المجددين والذي أثر بشكل كبير في أمل دنقل غير موجود، فعلينا أن نتوقف عنده ونذهب للجميع.

وأضاف "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "هناك شعراء أصدروا ديوانا واحدا فقط من بين الشعراء الكبار، ولكن لم يلتفت إليهم أحد؛ لأنهم لم يقدموا بالشكل الكافي وهناك على سبيل المثال ديوان لهدى شعراوي، ولا أحد يعرف ذلك، لذا سنعمل على تقديم مثل هذه الدواوين وتسليط الضوء عليهم بهذه الصفة كشعراء".