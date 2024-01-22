سفير الأردن بالقاهرة: أطلقنا خطًا بريًا لإيصال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة

أكد سفير الأردن بالقاهرة أمجد العضايلة، تضامن بلاده مع مصر في موقفهما الرافض للعدوان الإسرائيلي على غزة، قائلًا إن هذا الموقف يتماشى مع تصريحات ملك الأردن ووزير خارجيته في المحافل الدولية.

وأشار العضايلة، في مقابلة مع قناة الغد، إلى رفض الأردن لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مطالبًا بالتحرك الدولي لوقف الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية والمخالفة للقانون الدولي، وحذر من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة بسبب الحصار المفروض عليها.

وأوضح سفير الأردن بمصر، أن الأردن أطلق خطًا بريًا لإيصال المساعدات الغذائية والطبية لقطاع غزة عبر الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى كسر الحصار ودعم المقاومة.