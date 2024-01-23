أستاذ هندسة الطاقة: مصر تواصل تنفيذ مشروع محطة الضبعة "بنجاح وأمان"

أكد د. حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، أن مشروع محطة الضبعة النووية يسير وفق الخطة المُحددة وأنه تم الانتهاء من صب الخرسانة في الوحدة الرابعة والأخيرة من المحطة، التي تضم أربع وحدات بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات.

وقال سلماوي، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على فضائية صدى البلد، إن المحطة تستخدم أحدث تقنيات المفاعلات النووية وتتبع إجراءات صارمة ودقيقة لضمان الأمان والجودة والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن المحطة ستنتج طاقة نظيفة ومتجددة تسهم في تنمية البلاد.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تلعب دورًا متزايدًا في تنفيذ المشروع بالتعاون مع الجانب الروسي، الذي يقدم الدعم الفني والمالي، مؤكدًا أن مصر تمتلك كفاءات ومهارات عالية في مجال الهندسة والبناء وتنفذ مشروعات ضخمة داخليًا وخارجيًا، موضّحًا أن محطة الضبعة النووية تحظى بموافقات ومتابعات من وكالة الطاقة الذرية والهيئات المختصة، وأنها لا تشكل أي خطر على السكان أو البيئة، بل تعد فرصة للتقدم والازدهار.