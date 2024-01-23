الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الغبارى: مصر تؤكد قدرتها على حماية حدودها وتنتقد فشل نتنياهو فى غزة

اللواء محمد الغباري
اللواء محمد الغباري

أبدى اللواء محمد الغباري، الذي شغل منصب مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية، انتقاده لأداء رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في التعامل مع الحرب الدائرة في غزة، قائلًا إن نتنياهو لم ينجح في تحقيق أهدافه العسكرية والسياسية، وأنه يسعى لتضليل الرأي العام الإسرائيلي عن الواقع المرير في القطاع.

وأكد الغباري، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، أن مصر تمتلك الخبرة والقدرة على الدفاع عن أراضيها وسيادتها، وأنها أثبتت ذلك بالقضاء على الأنفاق التي كانت تهدد أمنها القومي.

وأشاد ببيان هيئة الاستعلامات الذي أوضح موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية والتزامها بمعاهدة السلام مع إسرائيل، مضيفًا أن البيان أنهى أي محاولات للتشكيك في دور مصر الإقليمي والدولي.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء اللواء محمد الغباري كلية الدفاع أكاديمية ناصر العسكرية اكاديمية ناصر رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو الأنفاق مصر هيئة الاستعلامات

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