قصواء الخلالي تطالب بخطة اقتصادية شاملة لمصر (فيديو)

أكدت الإعلامية قصواء الخلالي ضرورة وجود سياسة وخطة اقتصادية واضحة ومتكاملة لمصر في ظل التحديات التي تواجهها البلاد ودعت إلى التخلي عن المنهجية القديمة في السياسة المصرية والتركيز على دعم الدولة والمواطنين.

وشددت الخلالي، في حلقة جديدة من برنامجها "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، على أهمية مواجهة التضخم وزيادة العملة المتداولة والحد من السوق الموازي واتخاذ إجراءات اقتصادية جريئة، وقالت إنها تنتظر من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي أن تستفيد من مخرجات الحوار الوطني الاقتصادي وتضع وثيقة توجهات اقتصادية تعكس رؤية الدولة.

وأعربت الخلالي عن استيائها من عدم التنسيق بين وزراء حكومة مدبولي وعدم احترامهم للإعلام والصحافة، وقالت إن حكومة مدبولي "استعلائية" ولا تستجيب لمطالب الشارع المصري، وأضافت أنها تقيم حكومة مدبولي بسلبية من وجهة نظرها.