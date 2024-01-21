وهبان: زيارة الرئيس الصومالى تؤكد الشراكة مع مصر.. والاتفاق مع إثيوبيا باطل

أكد د.أحمد وهبان، أستاذ العلوم السياسية، أن الاتفاق الذي أبرمته إثيوبيا مع شمال الصومال لا يحظى بالاعتراف الدولي، وأنه يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والصومالي.

وقال وهبان، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على CBC، مساء الأحد، إن زيارة الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو إلى القاهرة تعبر عن قوة العلاقات بين البلدين والتعاون في جميع المجالات، خاصة في مواجهة التحديات الإقليمية.

وأوضح وهبان أن مصر تحمل في ذاكرتها دور الاتحاد السوفيتي في تحقيق حلم السد العالي الذي غير وجه مصر، مشيرا إلى أن مشروع الضبعة النووية الذي تنفذه روسيا في مصر يشكل تتويجا للعلاقات الاستراتيجية بين البلدين منذ عام 2014.