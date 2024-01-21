سرقة الأراضى.. عزة مصطفى تنتقد تدخل إثيوبيا فى الصومال (فيديو)

انتقدت الإعلامية عزة مصطفى التدخل الإثيوبي في الصومال ومحاولتها الاستيلاء على ميناء بحري هناك، وقالت إن هذا التصرف يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية وإفريقيا، ويشجع الانفصاليين على تمزيق القارة.

وأشارت مصطفى، في حلقة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إلى أن الصومال يتمتع بموقع جغرافي مهم، حيث يقع بالقرب من خليج عدن وباب المندب، ويضم قواعد عسكرية أمريكية، وأضافت أن إثيوبيا تسعى لنهب وسرقة أراضي الصومال وتحويلها إلى مستعمرة لها.

وأكدت مصطفى أن الحكومة الصومالية طالبت المجتمع الدولي بالتدخل لوقف العدوان الإثيوبي، معربة عن تقديرها للقاء الذي جمع الرئيس المصري السيسي بنظيره الصومالي، والذي يعكس التضامن والتعاون بين البلدين الشقيقين.