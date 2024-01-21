الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رسالة واضحة لإثيوبيا.. محمد العرابى يعلق على زيارة رئيس الصومال لمصر (فيديو)

محمد العرابي
محمد العرابي

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن اللقاء الذي جمع بين الرئيس السيسي ونظيره الصومالي محمد عبد الله فرماجو في قصر الاتحادية يعكس قوة العلاقات بين مصر والصومال، ويشكل رسالة واضحة لإثيوبيا التي تحاول التدخل في الشئون الداخلية للصومال دون احترام القانون الدولي.

أضاف العرابي، في تصريحات لبرنامج "صالة التحرير"، على صدى البلد، أن الصومال يواجه تحديات أمنية واقتصادية كبيرة، وأنه بحاجة إلى دعم الدول الإفريقية الكبرى، مثل مصر، التي تعتبر الصومال شريكا استراتيجيا وجزءا من الأمن القومي المصري.

وأكد العرابي ضرورة الحوار المباشر بين الصومال وإثيوبيا لحل الخلافات بينهما، محذرًا من أن إثيوبيا تسعى للاستفادة من الفوضى السياسية والأمنية في المنطقة العربية والبحر الأحمر، وأنها تحظى بدعم بعض الدول الدولية التي تنظر إليها على أنها قوة إقليمية مهمة.

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