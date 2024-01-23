الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الشهاوي لـ"الشاهد": مشروع ديوان الشعر المصرى سيحل أزمة المصادر المحدودة (فيديو)

الشاعر أحمد الشهاوي
الشاعر أحمد الشهاوي

قال الشاعر أحمد الشهاوي: "مشروع ديوان الشعر المصري الذي نعمل عليه في الفترة الحالية سيعيد اكتشاف دواوين الشعر التي لم تظهر للنور من قبل؛ لأنه لا يوجد ديوان واحد للشعراء الكبار والقدامى الذين كتبوا في عام 1960 تستطيع أن تشتريه أو تقتنيه من أي مكتبة، حتى الشعراء الذين صدرت أعمالهم قبل 60 أو 70 عاما في دار المعارف غير موجودة حتى وقتنا الحالي".

وأضاف "الشهاوي" خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الدكتور محمد الباز المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "المصادر التي نذهب إليها كشعراء الآن محدودة للأسف، ونضطر للبحث عن الكتب القديمة والمراجع التاريخية لكي نجمع أعمال الشعراء في تلك الفترة الزمنية، ولكن مشروع ديوان الشعر المصري الذي تقدمه الهيئة العامة للكتاب سيعيد إلينا الفرصة مرة أخرى لاكتشاف ذلك الأمر".

وواصل: "أحصيت بشكل شخصي حوالي 50 كتابا باللغة الإنجليزية فقط تتحدث عن الشعر القديم في مصر، واكتشفت أننا مقصرين بشكل كبير في حق أنفسنا من حيث الشعر المصري القديم الذي صدر باللغة الإنجليزية أو الصادر باللغة العربية". 

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