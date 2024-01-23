وفاء على: مصر تسعى لتحقيق الأمن الطاقى والتنوع بمشروعات طموحة (فيديو)

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن مصر تسعى لتحقيق الأمن الطاقي والتنوع بمشروعات طموحة تضعها في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.

وقالت في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة للطاقة 2035 تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة وتصديرها إلى أوروبا عبر الممر الآمن الوحيد.

وأوضحت أن مصر تعزز دورها الجيوسياسي بالربط الكهربائي مع دول الجوار وتستخدمه كأداة جديدة للتعاون والتنمية، مشيرة إلى أن مصر تشهد حدثا تاريخيا بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة.

وأضافت أن المحطات النووية توفر فرصة للاستفادة المثلى من النفط والغاز وزيادة قيمتهما المضافة، مؤكدة أن محطة الضبعة تتبع المعايير الدولية في السلامة والجودة.