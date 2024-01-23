الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وفاء على: مصر تسعى لتحقيق الأمن الطاقى والتنوع بمشروعات طموحة (فيديو)

الدكتورة وفاء علي
الدكتورة وفاء علي

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، أن مصر تسعى لتحقيق الأمن الطاقي والتنوع بمشروعات طموحة تضعها في مصاف الدول الكبرى في هذا المجال.

 

وقالت في حوارها مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "سي بي سي"، إن مصر تنفذ استراتيجية متكاملة للطاقة 2035 تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة وتصديرها إلى أوروبا عبر الممر الآمن الوحيد.

 

وأوضحت أن مصر تعزز دورها الجيوسياسي بالربط الكهربائي مع دول الجوار وتستخدمه كأداة جديدة للتعاون والتنمية، مشيرة إلى أن مصر تشهد حدثا تاريخيا بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية التي تمثل نقلة نوعية في قطاع الطاقة.

 

وأضافت أن المحطات النووية توفر فرصة للاستفادة المثلى من النفط والغاز وزيادة قيمتهما المضافة، مؤكدة أن محطة الضبعة تتبع المعايير الدولية في السلامة والجودة.

وفاء علي الاقتصاد الطاقة مصر قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مصادر الطاقة الربط الكهربائي قطاع الطاقة

الأكثر قراءة

عاجل.. البنتاجون: ضربة جديدة للحوثيين وانفجارات تهز صنعاء (فيديو)

مقتل وإصابة 20 ضابطًا إسرائيليًا بتفجير مبنيين وانهيار ثالث بخان يونس

الآشعة تحسم الجدل.. اشتباه فى إصابة الشناوى بالكتف

عاجل| على من استقر فيتوريا.. تشكيلة منتخب مصر أمام الرأس الأخضر في الأمم الأفريقية 2024

ترامب يفجر مفاجأة بشأن انسحاب بايدن من انتخابات الرئاسة الأمريكية

مصطفى محمد يهدى منتخب مصر التأهل بهدف قاتل فى شباك كاب فيردى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

جلال حمام

السلام فى الشرق الأوسط لن يأتى إلا بعد نتنياهو!

لواء.حمدى البطران

تحية للرجال فى عيدهم

محمد عبدالعزيز

القروش.. تصنع المستقبل

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف مدرسة تؤوى نازحين غرب خان يونس