الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

لبنى عسل عن تأهل مصر لدور الـ 16: "عدينا بستر ربنا" (فيديو)

لبني عسل
لبني عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل، إن تأهل المنتخب المصري أمس كان يسر الأنفس، مشيرة إلى أننا كان يحالفنا سوء التوفيق من خلال الإنهاء الصحيح للهجمة.

وأضافت "عسل"، خلال تقديمها لبرنامج "الحياة اليوم"، والمُذاع على فضائية "الحياة"، أن هناك العديد من الكوارث في الدفاع، بسبب استقبالنا هدفين من الخصم بهجمات أقل.

وتابعت الإعلامية لبنى عسل أن أمام المنتخب فترة أسبوع عليه أن يقيم الوضع، والعمل على إظهار الشخصية المصرية التي تتميز بالبطولة قائلة: "إحنا عدينا بستر ربنا وجهد منتخب موزمبيق".

لبنى عسل موزمبيق تأهل مصر الحياة اليوم الحياة الاعلامية لبنى عسل

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