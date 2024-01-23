استشارى طاقة يكشف مميزات إنشاء محطة القوى النووية

قال الدكتور ماهر عزيز، استشاري طاقة، إن مميزات إنشاء محطة القوى النووية كثيرة، حيث سيتم توفير احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية، الحفاظ على موارد البترول والغاز، أي أن مصر سيتوفر بها قدر كبير من مزيج الطاقة.

الطاقة الجديدة والمتجددة

وأكد الدكتور ماهر عزيز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، أن المحطة النووية تؤدي دورا حاسما في توفير الطاقة في مصر، خاصة وأن الطاقة الجديدة والمتجددة ما زال أمامها الكثير من السنوات حتى يشعر العالم بتوافرها بالقدر الذي يمكن الدول من الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية.

وأضاف في حديثه، أن الطاقة النووية لها الكثير من الاستخدامات السلمية، حيث تستخدم في مجال الزراعة، الصحة، صناعة الدواء، وغيرها من الاستخدامات السلمية.

مجابهة النمو في الطاقة

وتابع: "الطاقة النووية تساعد على مجابهة النمو في الطاقة، لديها القدرة على تجنب غازات الاحتباس الاحتراري، لذا القوى النووية هي خيار التمكين الكلي".