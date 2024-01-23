الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم سياسية: مصر تقوم بجهود مستمرة على أكثر من مستوى لنصرة فلسطين

غزة
غزة

قال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تقوم بجهود مستمرة على أكثر من مستوى من أجل نصرة الشعب الفلسطيني في حربه ضد الكيان الصهيوني.

الحرب بغزة 

وأكد عبد العظيم الشيمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية " إكسترا نيوز"، أن الدولة المصرية تتحرك في أكثر من محور من أجل توقف إطلاق النار في فلسطين.

وأضاف في حديثه، أن إسرائيل تريد التوصل لهدنة مدتها شهرين بشرط إطلاق سراح الرهائن لدى حركات المقاومة في قطاع غزة، ولكن حركة حماس ترفض هذا التفكير.

المساعي المصرية لنصرة غزة

وتابع: "الحرب في غزة تشكل خطورة كبيرة على المنطقة بالكامل، حيث هناك اصرار من جانب نتنياهو على تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والدول المجاورة، وهذا يعني التعدي على سيادة الدول وانتهاء القضية الفلسطينية للأبد".

استاذ علاقات دولية اكسترا نيوز حديث الاخبار قناة اكسترا نيوز مصر

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