الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ديمترى بريجع: العلاقات المصرية الروسية فى أفضل أحوالها

ديمترى بريجع
ديمترى بريجع

قال دميتري بريجع، المحلل السياسي، إن العلاقات المصرية الروسية الآن في أفضل أحوالها، حيث التعاون المصري الروسي في إنشاء محطة الضبعة النووية خير دليل على ترابط العلاقات بين البلدين.

التعاون المصري الروسي

وأكد دميتري بريجع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" مع الإعلامي شادي شاش، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا دولة قوية لديها قدرات اقتصادية كبيرة، وفرص التعاون بين مصر وروسيا سوف تزيد من قوة الترابط بين البلدين بصورة كبيرة وملحوظة خلال السنوات المقبلة.

وأضاف في حديثه، أنه من المتوقع أن يكون هناك المزيد من الاستثمارات الروسية على الأراضي المصرية السنوات المقبلة، وهذه الاستثمارات سوف تكون متنوعة بصورة كبيرة.

تحالف بريكس 

وأشار إلى أن تحالف بريكس يهدف التخلص من الهيمنة الاقتصادية الغربية، لذا بريكس منصة عالمية هامة للغاية، وهذا التحالف سوف يساهم في حل الأزمات الاقتصادية للدول المشاركة به وبخاصة الدولة المصرية، خاصة وأن التعامل التجاري بين الدول الأعضاء سوف يكون من خلال العملة المحلية.

ديمتري بريجع محلل سياسي اكسترا نيوز حديث الاخبار التعاون المصري الروسي

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