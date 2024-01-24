الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جيش الاحتلال يعلن إصابة 21 عسكريًا فى معارك غزة خلال الـ24 الماضية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال، عن إصابة 21 عسكريًا في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، جاء ذلك خلال نبأ عاجل حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

 

خسائر جيش الاحتلال 

وأكد جيش الاحتلال، أن 406 ضباط وجنود ما زالوا يخضعون للعلاج بعد إصابتهم بمعارك غزة، 40 بينهم في حالة خطيرة.

وأكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، هشام مهنا، أنه لم تعد توجد أي بقعة داخل قطاع غزة  لاستيعاب أعداد كبيرة من النازحين في ظل حالة النزوح المستمرة.

وقال متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، خلال مداخلة مع فضائية القاهرة الإخبارية، إننا لم نتوقف عن التنسيق مع السلطات الطبية بالقطاع لدعم المصابين والمدنيين، ويجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية.

جيش الاحتلال القاهرة الإخبارية نبأ عاجل قناة القاهرة الإخبارية معارك غزة

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