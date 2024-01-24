"أبرزها الحماية من الأورام".. تعرف على فوائد شرب الشاي

قال دكتور مجدي نزيه، خبير التغذية، إن الشاي يحتوي على مادة تعمل على توسيع الشعب الهوائية، كما أنه به مادة مضادة للأورام، علاوة عن وظيفته المعروفة بتطهير منطقة الحنجرة بالكامل.

فوائد شرب الشاي



وأكد نزيه، خلال لقائه ببرنامج “الستات مايعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن شرب الشاي المضاف إلى اللبن تقل فائدته عن شرب الشاي بدون إضافات، حيث أن كميات اللبن المضافة إلى الشاي تؤثر على جودة العناصر التي يتم الحصول عليها من الشاي السادة.

العناصر القوية بالشاي

وتابع: "ينصح بتناول كوب اللبن دون اضافة الشاي، وشرب كوب الشاي دون اضافات تذكر غليه حتى يحصل الجسم على العناصر من كلا المشروبين".